Gómez cree que las medidas actuales "tendrían que ser suficientes" para evitar nuevas restricciones

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, cree que las medidas actuales contra el COVID "tendrían que ser suficientes", "si se cumplen", para evitar un aumento de las restricciones en Baleares.

Así se ha expresado Gómez a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, en la que ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos a cumplir con las medidas. Como ejemplo, ha mencionado que hay personas que no llevan correctamente la mascarilla, o que se la quitan nada más entrar a un restaurante aunque no estén consumiendo.

"Las medidas deberían ser suficientes, pero ahora bien, se tienen que cumplir", ha insistido, preguntada por cuestiones como una ampliación de la exigencia del certificado COVID a la restauración o restricciones a los no vacunados como en Austria. Según Gómez, si la población no se relaja con las medidas, no tendría por qué producirse un incremento importante de casos.

Con todo, la consellera ha razonado que el hecho de estar vacunados puede haber dado lugar a "que haya una conciencia de riesgo inferior", pero no obstante ha apuntado que España está "en una situación privilegiada en cuanto a vacunas", y que aunque se registra un aumento de la incidencia "no es comparable a otros países del entorno".

Sobre la propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para que la vacunación contra el COVID sea obligatoria, Gómez ha considerado que una medida de este tipo contravendría las leyes españolas. En cualquier caso, ha apuntado que es un debate de ámbito más jurídico que sanitario.