Gómez dice que la ocupación media del aparcamiento de Can Misses ronda el 84% desde que es gratuito

Publicado 29/01/2019 10:40:36 CET

IBIZA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha confirmado en el Parlament este martes que la ocupación "máxima" en el aparcamiento del Hospital Can Misses ronda el 84 por ciento, según los estudios diarios realizados tras la puesta en marcha de la gratuidad del servicio.

Según Gómez, el pasado 14 de enero se llegó al 95 por ciento en el momento de máxima afluencia de usuarios, reduciéndose la ocupación a partir de las 15.00 horas por norma general.

La diputada de PI Proposta per les Illes, María Antonia Sureda, le ha preguntado por la solución a los problemas registrados en el aparcamiento del Hospital Can Misses (Ibiza) después de que el aparcamiento sea gratuito desde el 1 de enero y las 900 plazas sean ocupadas por ciudadanos no usuarios del Hospital.

Gómez ha asegurado que el aparcamiento de Can Misses tenía dos problemas, uno de accesibilidad y otro de equidad, "y hoy ya no los tiene". La gratuidad del servicio, ha añadido, "era uno de los objetivos de la legislatura".

Asimismo, ha afirmado que, con el nuevo ascensor, el aparcamiento ya está bien conectado con la entrada del Hospital y, así, "los problemas que tenían los ciudadanos de Ibiza están solucionados".

Sureda, en este sentido, ha dicho que la puesta en marcha del ascensor "ha costado cuatro años" y ha apuntado que "no se pueden abrir las barreras y que se acaben los problemas". Por ello, ha indicado que hay que habilitar mecanismos "sencillos" para identificar a los usuarios y que las plazas puedan ser usadas "sólo por quienes las necesitan".

"Ahora se comenta que la gente que vive en la zona ya no tiene un parking alquilado porque pueden entrar en el de Can Misses", ha añadido la diputada.

Gómez ha recordado que "se pueden poner medidas, pero perjudicarán a los ciudadanos que van al Hospital".