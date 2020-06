Gómez lamenta que se difundan mensajes "sin evidencias científicas"

PALMA DE MALLORCA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha recomendado que no se difundan mensajes que no tienen evidencias científicas, en relación a las declaraciones de un doctor de Formentera que aseguró públicamente, entre otras cosas, que la pandemia no existe.

Los servicios jurídicos de Salud revisarán sus declaraciones y las consecuencias de sus palabras deberán valorarse, según ha explicado Gómez, quien ha añadido que el profesional ya ha sido citado.

En declaraciones a los medios, la consellera ha considerado que, a nivel personal, los profesionales son libres de manifestar sus preocupaciones, inquietudes u opiniones, aunque cuando se forma parte de una institución como el Hospital de Formentera, los profesionales se comprometen a seguir valores como la prudencia.

Gómez ha asegurado que los profesionales "son ejemplares habitualmente" y así, es importante no difundir este tipo de mensajes.