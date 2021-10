Gómez señala que Baleares seguirá vigilante aunque se levanten los controles sanitarios en puertos y aeropuertos

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha señalado este viernes que la Comunidad seguirá vigilando atentamente posibles sospechas de contagios o brotes a pesar del levantamiento de los controles sanitarios a pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos, anunciado este jueves.

Los controles se levantarán a partir del 31 de octubre, una medida adoptada teniendo en cuenta el alto índice de vacunación en España y la bajada de la incidencia acumulada a catorce días.

De hecho, en declaraciones a los medios, Gómez ha razonado que hay otras Comunidades en la actualidad con una situación sanitaria mejor a la de Baleares; y también ha argumentado que la mayoría de pasajeros que entran en el archipiélago ya están vacunados.

La consellera ha recordado que a estos controles se han destinado 8 millones de euros para controlar 823.000 tránsitos, y, sobre todo, ha subrayado la importancia de haber podido cortar 1.540 cadenas de contagio.

En cualquier caso, la titular de Salud ha incidido en que Baleares continuará practicando un gran número de pruebas diagnósticas y seguirán atentos a los posibles brotes o sospechas de contagio. "Todavía no se ha terminado la pandemia", ha dicho.

Además, Gómez ha resaltado que controles similares a los que se pedían en los aeropuertos --vacunación, prueba negativa o certificado de haber pasado la enfermedad-- son los que se solicitan ahora para el acceso a eventos masivos o discotecas.

Respecto a la vacunación, Gómez ha vuelto a centrar los esfuerzos en quienes aún no han recibido ninguna dosis. Según la consellera, hay muchas personas que no se están vacunando porque con el nivel de vacunación global actual "piensan que no es necesario". También hay personas que tienen "dudas" respecto a la vacuna pero "pocas" las personas negacionistas.

"Todavía están muriendo personas jóvenes por la enfermedad", ha advertido la consellera, que ha añadido que algunos empresarios le transmiten que se ponen en riesgo sus negocios "cuando entran personas no vacunadas". Por ello, ha pedido "un esfuerzo colectivo" pensando también en los sectores económicos.

GRIPE

Paralelamente, Gómez ha indicado que el año pasado hubo muy pocos casos de gripe en Baleares --"la mascarilla protege no sólo del COVID, sino de otros tipos de virus", ha recordado--, y de momento, en el último mes se han detectado casos de virus sincitial respiratorio.

La consellera ha considerado que por el momento se va a seguir manteniendo el uso de la mascarilla en espacios interiores en España, y ha hecho hincapié en la necesidad de ver "cómo evoluciona" la pandemia y "cómo vendrá y a quién afectará" la sexta ola.