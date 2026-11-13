Gomila (Ara Més-Front Ampli): "No vamos a Madrid a garantizar la continuidad de nadie"

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, en el acto de campaña en el CEIP Son Oliva - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha defendido que su coalición será "una izquierda transformadora fuerte" para defender Baleares frente a aquellos que "siempre encuentran una excusa para no hacerlo".

Lo ha hecho en un acto de campaña con el candidato de ERC, Gabriel Rufián, y la candidata de Podemos, Irene Montero, en el CEIP Son Oliva de Palma que ha reunido a centenares de asistentes.

"No vamos a Madrid a garantizar la comodidad ni la continuidad de nadie", ha subrayado, a la vez que ha reivindicado que la "alternativa a los proyectos fallidos" es Ara Més-Front Ampli.

En este sentido, ha defendido la cogesión aeroportuaria, limitar la compra de vivienda a no residentes, topar el precio de los alquileres y "declarar la guerra" a los fondos buitre. "Si quieren nuestro apoyo tendrán que ser valientes", ha remarcado.

Gomila ha puesto sobre la mesa los principales temas que defiende su formación, como el acceso a la vivienda, relacionado con la masificación turística. "Estamos cansados de ser la segunda residencia de Europa", ha proclamado.

"Nuestro voto vale por tres: para frenar el fascismo, para cuestionar a todos aquellos a los que les va bien que todo continúe igual y para transformar baleares", ha resumido, agregando que Ara Més-Front Ampli se presenta a las generales para que "la gente pueda vivir tranquila".