El Govern abona los atrasos de 2025 a los empleados públicos en la nómina de marzo

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 (EUROPA PRESS)

Los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) han cobrado en la nómina del mes de marzo los atrasos correspondientes al año 2025.

El pago se ha efectuado de manera simultánea a todo el personal, con independencia de su situación administrativa, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern extraordinario de este miércoles que la medida ha llegado a alrededor de 44.000 funcionarios.

El pago de los atrasos en la nómina de marzo, ha calculado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, ha supuesto el desembolso de unos 72 millones de euros.

OTRAS CANTIDADES

Asimismo, el Ejecutivo autonómico prevé abonar antes del 30 de junio las cantidades reclamadas por UGT en los tribunales en relación con el recorte salarial aplicado a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021, tras la retirada de la demanda por parte del sindicato.

Esta medida se suma a las mejoras retributivas ya aplicadas en las nóminas de los meses de enero y febrero, ha subrayado el departamento que dirige la consellera Catalina Cabrer.

En este sentido, los empleados públicos han percibido el incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025, que según Costa se consolidará entre este año y el que viene.

También han comenzado a recibir el complemento de insularidad y también han cobrado los atrasos correspondientes al 35% de los cerca de 150 millones de euros que quedaron congelados en la anterior legislatura.