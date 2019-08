El Govern abre dos nuevas líneas de control del chárter náutico

Publicado 12/08/2019 13:59:17 CET

La Conselleria de Movilidad y Vivienda ha abierto dos nuevas líneas de control del sector del chárter náutico que se añaden a las ya existentes como la vigilancia realizada por la Guardia Civil.

Según han informado desde este departamento del Govern, estos nuevos mecanismos de control son, por un lado, la realización de inspecciones 'in situ' a las empresas del sector y, por otro lado, una revisión aleatoria de la documentación presentada a la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo de las declaraciones responsables de las embarcaciones destinadas al chárter.

En relación a las inspecciones 'in situ', las visitas de inspección se han empezado a realizar a partir del 25 de julio y consisten en la comprobación de la disponibilidad de varios documentos como el alta en el IAE, el registro de bandera o el 'commercial use certificate' para embarcaciones que dispongan de otra bandera que no sea bandera española.

De momento, se han visitado 17 empresas y se ha revisado la documentación de 129 embarcaciones; visitando inicialmente puertos de los municipios de Palma, Calvià, Andratx y Alcúdia.

El resultado general hasta el momento, es de cumplimiento con la normativa, especialmente por parte de las embarcaciones de pabellón español. Sin embargo, los indicios indican que se pueden llegar a detectar embarcaciones de pabellón extranjer sin el 'commercial use certificate'.

En relación a la revisión de las declaraciones responsables, en mayo se inició el procedimiento aleatorio del 1% de inspecciones documentales de estas y se revisaron un total de 25. Se acabaron por detectar dos deficiencias que han dado lugar al inicio de los correspondientes expedientes informativos.

Según han adelantado, está prevista una nueva revisión aleatoria de otra remesa de expedientes de declaraciones responsables.