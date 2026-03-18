El Govern abre un proceso participativo para definir el futuro de la educación ambiental - CAIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto este miércoles un proceso participativo dirigido a la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales para definir el futuro de la educación ambiental en el archipiélago.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la iniciativa tiene como objetivo actualizar la Estrategia Balear de Educación Ambiental (EBEA), el documento de referencia que orienta las políticas y acciones en este ámbito y que se publicó originalmente en 2003.

Con el lema '¿Qué necesitamos para aprender y actuar conjuntamente?', el proceso busca abrir una reflexión colectiva sobre los nuevos retos ambientales y sociales de la comunidad y construir una visión compartida que refuerce el papel de la educación ambiental como herramienta de transformación social.

La iniciativa se enmarca en las Bases de la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares, un espacio de diálogo impulsado por el Govern para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y responsable con el territorio. En este contexto, la educación ambiental se considera una pieza clave para fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la cultura de la sostenibilidad.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este proceso "va más allá de una simple consulta y aspira a generar un compromiso colectivo" y ha señalado que la educación ambiental es "una herramienta fundamental para entender los límites de los recursos naturales e impulsar cambios reales en la manera en que nos relacionamos con el territorio".

Torres ha añadido que las aportaciones que se recojan durante este proceso participativo también contribuirán a los debates que se están desarrollando en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, "porque cualquier estrategia de futuro para Baleares debe contar con una ciudadanía informada, crítica e implicada".

El Govern ha invitado a todos los ciudadanos, entidades, profesionales y los colectivos vinculados a los ámbitos ambiental, educativo y social, a participar en este proceso.

El plazo estará abierto del 18 de marzo al 15 de mayo de 2026, y se podrá intervenir a través de dos vías principales. Por un lado, mediante la participación en línea en el Portal de participación ciudadana, desde donde pueden responder la encuesta ciudadana y presentar propuestas o sugerencias a través de los formularios telemáticos disponibles y, por otro lado, participando en las reuniones que se organizarán en la comunidad o en las sesiones sectoriales con entidades y colectivos específicos, que se llevarán a cabo en abril y mayo. Las personas interesadas en asistir a estas reuniones pueden solicitar su participación a través del formulario disponible en el portal.

NUEVA HOJA DE RUTA PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

La Estrategia Balear de Educación Ambiental nació en 2003 a partir de un amplio proceso de consenso. Tras más de dos décadas de trayectoria, el Govern considera necesario actualizar este marco para adaptarlo a la realidad actual y a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos.

A finales de 2025, se completó una fase de evaluación del grado de desarrollo de la Estrategia, que permitió identificar tanto sus puntos fuertes, como los aspectos a mejorar. El proceso participativo que ahora se inicia servirá para detectar nuevos obstáculos, identificar problemas prioritarios y coordinar iniciativas que eviten la duplicidad de esfuerzos entre administraciones y entidades.

El resultado final será un documento de propuestas y líneas de acción para la educación ambiental en las Islas, que se presentará en julio de 2026 y establecerá la hoja de ruta para reforzar la educación ambiental en las próximas décadas.

"La sostenibilidad no es solo una cuestión de normativas o infraestructuras, también es una cuestión de conocimiento, valores y participación", ha señalado Torres, quien añade que quieren escuchar a la ciudadanía "y construir entre todos una estrategia útil, realista y capaz de impulsar cambios duraderos".