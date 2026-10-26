Nuevo protocolo por mal tiempo en el deporte: evacuación de deportistas y suspensión de entrenamientos y competiciones

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en funcionamiento el protocolo de actuación para federaciones y clubes deportivos ante fenómenos meteorológicos adversos, con acciones que van desde la suspensión o modificación de los entrenamientos hasta la evacuación de deportistas o la anulación de competiciones.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha explicado este lunes en rueda de prensa que este catálogo valora la peligrosidad de los distintos fenómenos meteorológicos y cómo pueden afectar al correcto desarrollo de las diferentes actividades deportivas. En este sentido, ha señalado que "no es lo mismo un partido de baloncesto que una regata de vela".

El protocolo clasifica los deportes según su nivel de vulnerabilidad. Los que conllevan un mayor nivel de peligro son los que se realizan en instalaciones no permanentes y que presentan una elevada dificultad de evacuación, como regatas de vela, natación en aguas abiertas, triatlón, kayak de mar o actividades de montaña.