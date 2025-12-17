El Govern adjudica las obras para acabar la Caja de Música por 7,2 millones de euros

Maqueta virtual de la Caja de Música. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicado las obras para finalizar la construcción de la Caja de Música a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Cobra Infraestructuras Hidráulicas y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, por un importe que ronda los 7,2 millones de euros.

El proyecto tiene una duración prevista de 14 meses, que empezará a contar a partir de la aprobación del acta de replanteo, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado.

La financiación de la actuación proviene de fondos ITS, Fondo Europeo Feder y fondo de Fundatur. Actualmente, el proyecto se encuentra pendiente de que Tragsatec designe a los responsables técnicos correspondientes, concretamente para la dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud y la dirección de obra. Una vez efectuadas estas designaciones, se podrá proceder al inicio de los trabajos.

"La construcción de la nueva sede de la Fundació Orquestra Simfònica de les Balears (Fosib) constituye un hito importante para que las Islas Baleares sean el principal referente para la difusión internacional de atracción cultural ligada al turismo", han remarcado.

El uso del edificio no se reducirá a acoger la sede oficial de la Fosib, sino que se llevarán a cabo también actividades escolares y educativas relacionadas con la música, lo que implicará una importante dinamización para la ciudad y la comunidad.

Cabe recordar que este proyecto está financiado por una aportación de algo más de 7,5 millones de euros de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la convocatoria 2024-2025, y por otra parte, cerca de 800.000 euros de fondos privados procedentes del convenio de colaboración firmado el 3 de agosto de 2018 entre la Fundación Fosib, que compromete una aportación global de dos millones de euros a la construcción de la nueva sede. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Baleares.

Las obras de la Caja de Música se iniciaron en julio de 2021, con una duración prevista hasta finales de 2023. Sin embargo, la constructora adjudicataria, Construcciones Alea, abandonó las obras en diciembre de 2023. Durante el año 2024 se ejecutaron intervenciones de emergencia con el objetivo de consolidar. A lo largo de 2025 se ha licitado una nueva fase del proyecto para reanudar y culminar las obras.