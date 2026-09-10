El Govern afirma que el Gobierno de España "oculta informes" sobre Ceuta: "Desclasifican lo que les interesa"

Archivo - Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos tras la entrada en Ceuta. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha sostenido que el Gobierno central estaría "ocultando informes" sobre la crisis migratoria en Ceuta y que habría desclasificado "lo que le interesa", por lo que piden "lealtad institucional".

Con estas palabras se ha pronunciado el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, al ser preguntado por si cree que falta documentación por publicarse sobre este asunto, tras la desclasificación de los documentos del CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En ese sentido, ha recalcado que en el informe del CNI se alerta que la ruta migratoria hacia Baleares podría ser la que más crezca en 2026 y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de "saberlo" y "no hacer nada".

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "mentir" por plantear que la ruta entre Argelia y el archipiélago se reduciría a lo largo de este año y "no hace más que aumentar", con 1.000 personas llegadas en cada uno los meses de verano y unas 500 en lo que va de septiembre.

Pavón ha indicado que el Govern pidió el informe del CNI tras la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Ceuta pero ha incidido en que todavía no tienen lo tienen y "dudan que se los vayan a hacer llegar". "Si los que ha desclasificado ponen de manifiesto lo que ha pasado, imagina los que no se han desclasificado", ha sugerido.

Por eso ha calificado la situación de "extrema gravedad" por "no dar información" a las comunidades implicadas en las rutas migratorias.

Consultado por si esta situación se podría haber derivado por los viajes de representantes del Gobierno a Argelia para abordar la crisis migratoria hacia Baleares, entre otras cuestiones, ha comentado que "una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen".

Pavón ha reprochado que el Gobierno central asegure que dialoga con Argelia pero "las pateras [hacia Baleares] no hacen más que aumentar", de modo que ha planteado que el trabajo tanto con Argelia, como con Marruecos es "ninguno".

En ese sentido, ha ahondado en que hay informes de Frontex e Interior de que la ruta balear "no deja de aumentar", por lo que, a su juicio, el Gobierno tendría "información suficiente" y "no toma decisiones".