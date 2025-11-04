El Govern alega que los fondos estatales para menores migrantes solo se destinan a los ya tutelados tras críticas de Vox

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha alegado que los fondos estatales para la atención de menores extranjeros no acompañados se destinan a aquellos que ya están tutelados por los consells insulares y no para aquellos procedentes del reparto entre comunidades.

Así lo ha aseverado este martes en el pleno del Parlament después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, le reclamara que rechace estas partidas, que suman unos seis millones de euros, o que las destine a otras cuestiones como la construcción de viviendas o la reducción de las listas de espera en la sanidad.

"Este Govern ha aceptado dinero del Gobierno destinado a atender a menores no acompañados que ya tutelan los consells. En ningún caso se ha aceptado dinero vinculado al reparto forzoso de menores de otras comunidades autónomas", ha dicho.

La también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico ha reiterado su oposición al citado reparto, contra el que Baleares ya ha interpuesto seis recursos judiciales.

Estarellas ha considerado que el lugar en el que deben estar estos menores migrantes es "al lado de sus familias" y se ha comprometido a trabajar con los países de origen para que allí "encuentren las oportunidades que necesitan".

Cañadas, por su parte, ha criticado que los fondos transferidos a Baleares por el Gobierno vayan destinados a atender a los migrantes y no "a los ciudadanos de aquí que lo pasan mal".

"Tras el cambio de discurso del PP en migración entendemos que van a rechazar este dinero para evitar un efecto llamada. Si no su discurso quedaría en papel mojado, como con otros temas", ha afeado a Estarellas.

También le ha recriminado a la consellera que "siempre se quite las culpas de encima" escudándose en el sistema competencial pese a que el PP gobierna en la mayoría de instituciones del archipiélago.