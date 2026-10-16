El Govern amplía las bonificaciones de las tasas portuarias para apoyar al transporte y la pesca

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PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordado extender al tercer trimestre de 2026 las bonificaciones de determinadas tasas portuarias previstas en el decreto ley de medidas para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

El acuerdo tiene efectos desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La medida da continuidad a las reducciones aplicadas inicialmente entre el 1 de abril y el 30 de junio con el objetivo de aliviar la carga económica del transporte marítimo regular y de la pesca profesional ante el incremento de los costes energéticos, de transporte y de determinados suministros, ha explicado.

En concreto, se mantiene una bonificación del 50% de la cuota de las tasas portuarias cuyos sujetos pasivos sean las navieras que presten servicios de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica.

Asimismo, las embarcaciones de pesca profesional con puerto base en instalaciones de competencia autonómica se benefician de una bonificación del 100% de las tasas relativas a pesca fresca (G-4), almacenamiento (E-2) y suministro de agua y energía eléctrica (E-3).

La extensión de dichas bonificaciones, ha dicho Costa, responde a la persistencia de los factores económicos que motivaron su adopción. Permite mantener las medidas de apoyo durante los meses de julio, agosto y septiembre, un periodo en el que se concentra una parte significativa de la actividad marítima y portuaria de Baleares.