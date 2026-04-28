El Govern amplía las sesiones informativas sobre la FP, tras la elevada demanda de asistencia

Charlas informativas del govern sobre la Formación Profesional en Baleares - CAIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado las sesiones informativas sobre la Formación Profesional (FP) para alumnos y sus familias, tras haberse registrado más de 2.500 inscripciones, y ha habilitado, además, una sesión online el 12 de mayo.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, las charlas, que se iniciaron este lunes, ofrecen información sobre qué es la FP, su estructura, el procedimiento de admisión y matrícula y su utilidad de cara al mercado laboral, así como las posibilidades con las que cuentan los alumnos para continuar sus estudios tras terminarla.

Pese a que en un principio se había previsto un turno por sesión, celebrados en varios puntos de Baleares, la participación ha hecho necesario ampliar los días y los turnos de las citas.

De esta forma, en Palma habrá tres citas en la sede de la Conselleria de Educación y Universidades el 28, 29 y 30 de abril en dos sesiones por jornada, desde las 16.30 hasta las 18.00 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas.

Por su parte, Inca contará con cuatro sesiones en el Centro de Educación Profesional (CEP) del municipio los días 4 y 5 de mayo, ambas celebradas desde las 16.30 hasta las 18.00 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas.

En Manacor, las reuniones se celebrarán en el CIFP Politècnic Llevant los días 6, 7 y 8 de mayo en cinco sesiones. La primera será desde las 18.30 a las 20.30 horas el primer día y dos cada uno de 16.30 a 18.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas en el caso de los dos últimos días.

Además, la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Alaior, en Menorca, contará con dos sesiones los días 6 y 7 de mayo, desde las 16.30 hasta las 18.00 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas.

En el caso de Eivissa, contará con sesiones el 6 de mayo en la sede de la UIB de la isla, de las 18.30 a las 20.30 horas; el día 7 en el CIFP Can Marines, en Santa Eulària del Riu, de las 18.30 a las 20.30 horas, y el 8 en el CEPA de Sant Antoni de Portmany, en el mismo horario que el día anterior.

Las personas que no hayan conseguido plaza o asistir presencialmente a alguna de las sesiones podrán asistir de manera online a una sesión en línea el 12 de mayo, de 18.30 a 20.00 horas.