El Govern amplía las sesiones informativas sobre la FP, tras la elevada demanda de asistencia

Charlas informativas del govern sobre la Formación Profesional en Baleares
Charlas informativas del govern sobre la Formación Profesional en Baleares - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 28 abril 2026 11:13
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PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado las sesiones informativas sobre la Formación Profesional (FP) para alumnos y sus familias, tras haberse registrado más de 2.500 inscripciones, y ha habilitado, además, una sesión online el 12 de mayo.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, las charlas, que se iniciaron este lunes, ofrecen información sobre qué es la FP, su estructura, el procedimiento de admisión y matrícula y su utilidad de cara al mercado laboral, así como las posibilidades con las que cuentan los alumnos para continuar sus estudios tras terminarla.

Pese a que en un principio se había previsto un turno por sesión, celebrados en varios puntos de Baleares, la participación ha hecho necesario ampliar los días y los turnos de las citas.

De esta forma, en Palma habrá tres citas en la sede de la Conselleria de Educación y Universidades el 28, 29 y 30 de abril en dos sesiones por jornada, desde las 16.30 hasta las 18.00 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas.

Por su parte, Inca contará con cuatro sesiones en el Centro de Educación Profesional (CEP) del municipio los días 4 y 5 de mayo, ambas celebradas desde las 16.30 hasta las 18.00 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas.

En Manacor, las reuniones se celebrarán en el CIFP Politècnic Llevant los días 6, 7 y 8 de mayo en cinco sesiones. La primera será desde las 18.30 a las 20.30 horas el primer día y dos cada uno de 16.30 a 18.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas en el caso de los dos últimos días.

Además, la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Alaior, en Menorca, contará con dos sesiones los días 6 y 7 de mayo, desde las 16.30 hasta las 18.00 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas.

En el caso de Eivissa, contará con sesiones el 6 de mayo en la sede de la UIB de la isla, de las 18.30 a las 20.30 horas; el día 7 en el CIFP Can Marines, en Santa Eulària del Riu, de las 18.30 a las 20.30 horas, y el 8 en el CEPA de Sant Antoni de Portmany, en el mismo horario que el día anterior.

Las personas que no hayan conseguido plaza o asistir presencialmente a alguna de las sesiones podrán asistir de manera online a una sesión en línea el 12 de mayo, de 18.30 a 20.00 horas.

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