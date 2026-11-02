El Govern ampliará la depuradora de Inca con una inversión de 16,9 millones de euros

Depuradora de Inca - CAIB

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) del Govern impulsa la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Inca, una actuación que cuenta con un presupuesto de 16,9 millones de euros.

El proyecto se financiará a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y forma parte del Pacto para la mejora del saneamiento y la depuración del Plan Anual 2024-2025, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa.

El presupuesto previsto para las obras es de 13,9 millones de euros sin IVA y se distribuirá en tres anualidades. En concreto, 168.900 euros en 2027, 5,9 millones de euros en 2028 y 10,8 millones de euros en 2029. La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto.

La ampliación de la EDAR de Inca se enmarca en el compromiso del Govern de avanzar en la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración, reforzando el ciclo integral del agua y la capacidad de respuesta ante las necesidades del territorio.