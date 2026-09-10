El Govern analizará la aplicación de medidas de la ley europea de vivienda como los límites de compra a no residentes

Archivo - Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha asegurado que analizará la viabilidad de medidas recogidas en el proyecto europeo de ley de vivienda, como puede ser los límites a la compra de segundas residencias por parte de no residentes.

El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha respondido de esta manera al ser preguntado por la postura del Ejecutivo sobre esta normativa que, entre otros aspectos, también posibilitaría a los territorios declararse zona tensionada para restringir la compra de inmuebles por parte de sociedades, grava las viviendas vacías y prohíbe los pisos turísticos.

Costa ha recalcado que se trata de una información "reciente" y en el Govern desconocen cuándo podría ser una realidad. Aún así, ha admitido que el Govern esta "abierto" al análisis de medidas "eficaces" para resolver el problema de vivienda de los residentes.

Por eso, ha apuntado que "no rechazan" de base "ninguna propuesta", excepto los topes a los precios máximos, ya que "siempre" han creído que es una medida "contraproducente" y que "perjudica a las personas más vulnerables".

Por eso, ha aseverado que si medidas como las restricciones a la compra por parte no residentes se ponen "encima de la mesa" y no son un "globo sonda", el Govern las aplicará si cree que son "beneficiosas" para los ciudadanos baleares y facilitan su acceso a la vivienda.