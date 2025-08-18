El Govern anticipa más de 6,2 millones en ayudas a ocho municipios de Baleares para proyectos turísticos sostenibles

Archivo - Panorámica del pueblo de Binissalem, uno de los ocho municipios que recibirá ayudas para proyectos turísticos sostenibles - PP DE BINISSALEM - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha aprobado el pago anticipado de más 6,2 millones de euros en subvenciones destinadas a actuaciones de "mejora de la competitividad y la capacidad de adaptación turística" en ocho municipios de Baleares.

Los fondos proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea mediante el programa Next Generation EU, según ha informado este lunes la Conselleria en nota de prensa.

La resolución beneficia a los ayuntamientos de Binissalem, Banyalbufar, Porreres, Santa Eulària des Riu, Maria de la Salut, Es Castell, Felanitx y Santa Margalida, que impulsarán proyectos estratégicos vinculados a la "accesibilidad, sostenibilidad y ordenación del territorio".

MUNICIPIOS BENEFICIADOS

En Binissalem, con una aportación de cerca de 191.500 euros, se completa la financiación del Casal Cultural Socio-Turístico Can Marc, "una infraestructura clave para la dinamización cultural y turística del municipio". Banyalbufar, por su parte, recibirá poco más de 5.000 euros para la instalación de una fuente de agua potable de uso público.

El Ayuntamiento de Porreres obtendrá cerca de 587.500 euros para la creación de un eje cívico-cultural en el núcleo urbano, que busca "pacificar el tráfico y potenciar los espacios públicos".

En Santa Eulària des Riu, la subvención asciende a más de 1,16 millones de euros para el sendero litoral, con mejoras en los accesos al frente costero y la recuperación de la fachada marítima de Puig d'en Fita.

Por otro lado, en Maria de la Salut, se destinarán unos 635.400 euros a la compra de un solar junto al polideportivo de Sa Font para construir un aparcamiento que mejore la accesibilidad.

Por su parte, Es Castell percibirá más de 774.800 euros para la adquisición de parcelas con el objetivo de mejorar la carretera M-2 y reforzar así la movilidad y seguridad vial.

El Ayuntamiento de Felanitx recibirá más de 437.200 euros para la compra de una parcela en la calle Soler, donde se construirá un aparcamiento público.

Finalmente, Santa Margalida contará con más de 2,4 millones de euros para cubrir parte del gasto en la adquisición de una finca en Santa Eulària destinada a proyectos de turismo sostenible.

Según ha explicado la Conselleria, "todas las subvenciones se tramitan en régimen de pago anticipado del 100 por cien, sin requerimiento de garantías, y deberían ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2025". La justificación podrá presentarse hasta el 23 de enero de 2026.

Con estas inversiones, el Govern ha señalado que reafirma su compromiso con "un modelo turístico más resiliente, equilibrado y sostenible, basado en la transformación del territorio y el refuerzo de servicios públicos de alto impacto social y económico".