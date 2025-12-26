El Govern aportará 52,3 millones de euros hasta 2027 para financiar cerca de 1.300 plazas residenciales de Baleares

Archivo - Residencia de Son Caulelles, Portol - CAIB - Archivo

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha firmado diversos convenios este año para financiar alrededor de 1.300 plazas en distintos centros de la tercera edad de Baleares, para lo que destinará cerca de 52,3 millones en periodo 2025-2027.

Por un lado, se han suscrito un total de 37 convenios con los Consells insulares de Mallorca y Formentera, la Mancomunitat del Pla y ayuntamientos de las islas para un total de 1.169 plazas, 757 diurnas y 412 residenciales.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que estos convenios de plazas públicas por algo más de 51,1 millones de euros. Esto supone un incremento de 54 plazas y de 13,6 millones respecto a 2024.

Estas plazas se han conveniado con el Consell de Mallorca --a través del IMAS--, el Consell de Formentera, la Mancomunitat del Pla y los ayuntamientos de Consell, Santa Maria, Campanet, Esporles, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Capdepera, Ferreries, Manacor, Artà, Mancor, Ciutadella, Lloseta, Alaior, Sa Pobla, Es Castell, Marratxí, Calvià, Maó, Alcúdia, Campos, Muro, Santanyí, Santa Margalida, Son Servera, Sant Llorenç, Sant Lluís, Pollença, Palma, Andratx, Bunyola, Valldemossa, Sant Joan de Labritja y Ses Salines.

Además de estas plazas, la Conselleria ha firmado este año seis convenios para cubrir 123 plazas de fin de semana de centro de día, que tienen el objetivo de dar respiro y apoyar a las familias de las personas dependientes o a quien cuida de estas personas mediante el servicio de acogida diurna los fines de semana o sábados o festivos.

Son 123 plazas por más de 1,2 millones de euros para 2025-2027, lo que supone un incremento de 46 plazas y de casi 500.000 euros respecto a 2024. Estos convenios se han firmado con la Mancomunitat del Pla y los ayuntamientos de Sant Lluís, Capdepera, Sant Llorenç, Son Servera y Campos.

Todos estos convenios contemplan los incrementos de precio por plaza que ha impulsado el Govern, que será escalonada de 2025 a 2027 y que supondrá un incremento de la financiación del 28% en el caso de las plazas residenciales y de un 21% en las de centro de día.

El precio por plaza para las residencias se revisaron en el año 2022 por primera vez desde 2013, pasando de los 68,61 euros (grado III) a 71,26 euros. Un incremento, por lo tanto, del 3,5%.

Con la revisión de este año, se unifican los precios para todos los grados y se alcanzan los 85,48 euros/plaza en 2025; 88,54 euros en 2026 y 91,03 euros en 2027. Un incremento, por lo tanto, del 28% respecto a la revisión de 2022.

En cuanto a los precios de centro de día, estos no se habían modificado desde 2013. Con la revisión de 2025, el precio pasa de los 41,72 euros por el grado III a la unificación de precios para todos los grados, que será de 47,60 euros en 2025, 49,24 euros en 2026 y 50,57 euros en 2027.

La directora general de Atención a la Dependencia y las personas con Discapacidad, María Castro, ha considerado que este incremento de precios histórico "refleja el compromiso del Govern con las personas mayores" con el objetivo de "garantizar su bienestar pero también el de sus familias, ya que una mejora de los precios repercute siempre en una mejora de la atención".