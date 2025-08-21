Archivo - El Govern apoya con 39.500 euros el proyecto cultural 2025 de la Institución Pública Antoni Maria Alcover. - CAIB - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS)

El presidente del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha firmado la resolución para iniciar el procedimiento de concesión de una subvención directa de 39.500 euro a la Institución Pública Antoni Maria Alcover para el desarrollo de su proyecto cultural de 2025.

Según el informe emitido por el director del IEB, Llorenç Perelló, la propuesta cuenta con un alto interés cultural y contribuye de manera significativa a la difusión y promoción de la cultura de Baleares, motivo por el cual se justifica este apoyo institucional.

La Institución Pública Antoni Maria Alcover, fundada en 1999 en Manacor, tiene como objetivo difundir la figura del filólogo y folclorista manacorí Antoni Maria Alcover (1862-1932), un personaje clave en la filología románica y el folclore, conocido principalmente por la elaboración del Diccionari català-valencià-balear y el Aplec de rondalles mallorquines.