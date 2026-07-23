El Govern aprueba una compensación de 1,6 millones a Baleària para el descuento de residente en los barcos

Archivo - Un buque de Baleària realiza una travesía en aguas del Mediterráneo. - BALEARIA - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el pago de más de 1,6 millones de euros a Baleària Eurolíneas Marítimas por los descuentos aplicados a los residentes en Baleares en los billetes de los servicios regulares de transporte marítimo interinsular durante el primer trimestre de 2026.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que esta compensación permite sufragar las reducciones aplicadas en el precio de los billetes de los pasajeros residentes que se desplazan entre islas y garantiza la continuidad de las bonificaciones establecidas para facilitar la movilidad marítima dentro del archipiélago.

La naviera solicitó el 1 de julio de 2026 el reintegro de los descuentos aplicados durante los tres primeros meses del año. Tras la revisión de la documentación presentada, la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo ha determinado que el importe justificado y compensable asciende a la citada cantidad.

"Baleària cumple todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora de las compensaciones por las reducciones aplicadas en los billetes de los servicios públicos regulares de transporte marítimo", han recalcado.

El Consell de Govern ha concedido la autorización previa necesaria para que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, pueda aprobar y disponer este gasto, al superar el expediente el millón de euros. La compensación se financiará con cargo a los presupuestos generales de Baleares para 2025, prorrogados para el ejercicio de 2026.