El Govern aprueba la convocatoria del 47 curso básico de capacitación para Policía Local para 2026.

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), ha aprobado la convocatoria de la 47 promoción del curso básico de capacitación para acceder a la categoría de Policía Local correspondiente al año 2026.

Esta nueva edición consolida un modelo formativo estable y planificado que permite a los ayuntamientos incorporar nuevos efectivos de manera coordinada y con un calendario regular de formación, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La convocatoria prevé un total de 222 plazas, distribuidas en 166 en Mallorca, 20 en Menorca y 36 en Ibiza, una previsión que podrá ajustarse por causa debidamente justificada.

El curso se desarrollará de forma descentralizada en las tres islas, de modo que las personas aspirantes recibirán la formación en el territorio donde hayan superado el proceso selectivo municipal. Este modelo refuerza la proximidad entre la formación y la realidad operativa de cada municipio y facilita la planificación local de recursos.

El curso comenzará en la segunda quincena de enero de 2026 en Mallorca y en la primera quincena de febrero en Menorca e Ibiza.

Siguiendo la metodología consolidada en las últimas ediciones, la formación se llevará a cabo en dos etapas, con el objetivo de que los ayuntamientos dispongan de agentes en prácticas durante los meses de verano.

En este periodo, los alumnos realizarán una parte de la fase práctica en los municipios, y en septiembre retomarán la formación en la Escuela Balear de Administración Pública para completar el curso. En total, el programa incluye 825 horas lectivas, distribuidas en cinco grupos en Mallorca, uno en Menorca y uno en Ibiza.

Los ayuntamientos con procesos selectivos en marcha deberán presentar su solicitud de reserva de plazas en un plazo de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BOIB.

Paralelamente, la EBAP inscribirá de oficio a las personas que hayan superado el Proceso Selectivo Unificado de 2025 y tengan plaza adjudicada, siempre que no dispongan ya del certificado del curso básico de capacitación. Las personas que ya cuenten con el certificado iniciarán directamente la fase de prácticas en el municipio correspondiente.

La resolución también recuerda a los ayuntamientos que, antes del inicio del curso, deberán facilitar a los funcionarios en prácticas los uniformes reglamentarios y garantizar que dispongan de un dispositivo con conexión a Internet para seguir las actividades en línea.

Durante todo el desarrollo del curso, los alumnos percibirán las retribuciones fijadas por la normativa vigente en su condición de personal funcionario en prácticas.

Además, la EBAP tiene previsto publicar la resolución definitiva de adjudicación de plazas del Proceso Unificado la próxima semana, lo que completará la planificación necesaria para que los ayuntamientos puedan organizar la incorporación de las nuevas promociones.

La convocatoria da continuidad al modelo formativo consolidado en los últimos años y facilita a los ayuntamientos la planificación de la llegada de nuevos efectivos con tiempo y garantías.