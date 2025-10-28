El Govern aprueba la convocatoria para participar en el mercado del Día de Baleares del 2026. - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de una resolución de la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local, ha aprobado este martes la convocatoria y las bases de selección de los participantes en el mercado del Día de Baleares de 2026.

La resolución se ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y establece que el plazo para presentar solicitudes empieza el 29 de octubre y finaliza el 18 de noviembre de 2025, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Esta convocatoria está dirigida a las personas que deseen participar en el mercado y que cumplan los requisitos establecidos en alguna de las modalidades de artesanos con carta de artesano (modalidad A), artesanos sin carta de artesano (modalidad B), vendedores no artesanos (modalidad C) y artesanos con carta de artesano de otras regiones españolas o de la Unión Europea (modalidad D).

Los actos del Día de Baleares se celebrarán el 27 y 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo de 2026, y el mercado tendrá lugar en Palma con el objetivo de convertirse en un escaparate de los productos, tradiciones y elementos culturales más representativos del archipiélago.

El objetivo del mercado es poner en valor las tradiciones, los productos y los conocimientos característicos de cada territorio insular, fomentar la exposición y venta de productos artesanales autóctonos, proporcionar una plataforma a los artesanos locales para presentar sus trabajos y favorecer el intercambio cultural y comercial.

El mercado incluirá productos agroalimentarios, artesanales y tradicionales representativos de todas las islas, aunque también se permitirá la participación de producciones de otras regiones del Estado, de Europa, de otras islas del Mediterráneo o de cualquier parte del mundo, según se indica en la convocatoria.

Las solicitudes de participación deberán presentarse según los modelos disponibles en la Sede Electrónica y en la página web de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, debidamente cumplimentadas, y dirigidas a la misma Dirección General. La participación en el mercado será totalmente gratuita, al igual que en la edición anterior.