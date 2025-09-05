El Govern aprueba el decreto para acelerar proyectos y establece una moratoria a parques fotovoltaicos en rústico

El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

La declaración de proyecto estratégico permitirá reducir trámites a la mitad e iniciar obras en suelo rústico en materia de ciclo del agua, eficiencia energética y tratamiento de residuos

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, que incluye una disposición adicional para establecer una moratoria en la implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern y después que el pasado miércoles la presidenta balear, Marga Prohens, presentara la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

El objetivo es agilizar, simplificar y acompañar la tramitación de proyectos que permitan diversificar y transformar el modelo económico de Baleares. En concreto, a través de la declaración de proyectos de especial interés estratégico, determinadas inversiones podrán reducir muchos trámites a la mitad, entre otros beneficios.

Según ha destacado Costa, el decreto ley responde al "espíritu transformador" de la economía que el Ejecutivo ve necesario en las Islas y se alinea con las bases de la agenda del Pacto por la Sostenibilidad.

En cuanto a la disposición adicional sobre instalaciones fotovoltaicas, se ha establecido una moratoria de la implantación de estos parques en suelo rústico que se levantará una vez esté en vigor la zonificación correspondiente.

Por otra parte, el decreto ley establece la posibilidad de declarar proyectos de especial interés estratégico en municipios --con excepción de Palma e Ibiza-- relacionados con ciclo del agua, eficiencia energética y tratamiento de residuos. En estos casos, se podrán iniciar obras en suelo rústico que no estén previstas en los planeamientos.