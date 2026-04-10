El Govern aprueba el Decreto que regula el nuevo Programa de Excelencia en Bachillerato

Archivo - Un alumno de la Facultad de Ciencias económicas de una Universidad realiza un examen. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el decreto que establece las bases del nuevo Programa de Excelencia en Bachillerato (PEB), que busca incentivar y reconocer el rendimiento académico de los alumnos más destacados de la comunidad.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, este programa proporcionará herramientas adicionales y un marco específico para potenciar el talento en la etapa postobligatoria.

El nuevo decreto define los criterios de acceso y el desarrollo pedagógico de esta iniciativa de excelencia educativa.

Con esta iniciativa, ha explicado el portavoz, el Govern crea un marco específico que permitirá impulsar centros y aulas de excelencia, concebidos para ofrecer un itinerario adaptado a las necesidades de los estudiantes que quieren profundizar en el conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

El programa incorpora metodologías rigurosas, actividades de investigación, espacios de formación y métodos de trabajo cercanos a la dinámica universitaria que favorecen la adquisición de competencias con un nivel de profundidad o de especialización superior al requerido para superar con éxito las pruebas de acceso a la universidad.

El PEB se dirige al alumnado que haya demostrado un rendimiento excelente a lo largo de la ESO y que cumpla con los requisitos de acceso establecidos en el decreto.

Esta nueva oferta podrá impartirse en las tres modalidades de ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, y artes en la vía de artes plásticas, imagen y diseño.

La creación de este itinerario permite individualizar el proceso de aprendizaje, reforzar la exigencia académica y dar respuesta a la diversidad, también existente entre el alumnado con alto rendimiento.

El decreto prevé, además, la posibilidad de que los estudiantes del Programa de Excelencia puedan obtener el título de bachillerato en dos modalidades a la vez, según lo establecido en la normativa estatal vigente.

Algunas de las materias necesarias para completar esta doble titulación podrán cursarse en línea, lo que contribuirá al desarrollo de la competencia digital y ampliará la oferta de acceso a estas materias.

El modelo metodológico que establece el decreto promueve la investigación, la reflexión crítica, el trabajo autónomo, la capacidad de análisis y síntesis, y la comunicación rigurosa.

Asimismo, prevé prácticas de laboratorio en la modalidad de ciencias y tecnología, el estudio de textos y la producción de ensayos en la modalidad de humanidades y ciencias sociales, y la creación artística en la modalidad de artes.

Este enfoque permite una formación integral y avanzada que sitúa al alumnado en un entorno similar al de la enseñanza superior.

El profesorado que impartirá este programa deberá contar con un mínimo de cinco años de experiencia como funcionario de carrera. En el caso de los centros de excelencia, la provisión se realizará mediante un concurso de traslados específico que valorará la experiencia, la formación y los méritos académicos y profesionales.

Durante los dos años de los que se dispone una vez creado un centro de excelencia para convocar el concurso de traslados, la provisión se efectuará mediante comisión de servicios.

El decreto también establece mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la calidad del Programa, entre ellos la posibilidad de que el Instituto de Evaluación y Calidad organice pruebas externas sin efectos académicos. El texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOIB.