El Govern aprueba el diseño del logo del 40 aniversario de la promulgación del Estatuto

PALMA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado, este martes, el diseño y usos del logotipo conmemorativo del 40 aniversario de la promulgación del Estatuto de autonomía de Baleares.

De este modo, el distintivo '40 Años Estatut' deberá utilizarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año próximo.

El logotipo se podrá descargar del Manual de identidad corporativa del portal oficial de la CAIB, en el que también se detallarán sus usos y convivencia con el resto de la imagen corporativa.

Este emblema debe usarse siempre junto con otros logotipos oficiales, que pueden ir al mismo nivel o no, según la tipología del soporte en el que se utilice. No está permitido el uso autónomo del logo en entornos que no estén vinculados al ámbito oficial.

Para la coordinación y organización de los eventos y actos del cuarenta aniversario se ha creado una comisión interna para organizar las actuaciones relativas a la conmemoración.

Forman parte la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, en calidad de presidenta; el director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, en calidad de vicepresidente, y como vocales, un representante de cada conselleria.

Una de las iniciativas dirigidas por la Comisión Interna es la creación de este logo conmemorativo, que también utilizarán las instituciones que integran la Comisión Externa cuando organicen actos relacionados con los 40 años del Estatuto de Autonomía.

Esta Comisión Externa, creada para coordinar e impulsar conjuntamente actos conmemorativos del cuarenta aniversario, está integrada por la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, en calidad de presidenta; el director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, en calidad de vicepresidente, y, como vocales, un representante del Parlament, del Consell Insular de Mallorca, del Consell Insular de Menorca, del Consell Insular de Ibiza, del Consell Insular de Formentera y de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib).