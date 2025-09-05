Govern aprueba que los docentes de concertada puedan ampliar su carga lectiva en materias de difícil cobertura

Archivo - Mesas y sillas recogidas en un aula. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un acuerdo que permite, de manera excepcional y transitoria, ampliar la carga lectiva del personal docente de los centros privados concertados en las especialidades consideradas de difícil cobertura en las enseñanzas de ESO, formación profesional y bachillerato.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la medida responde a la falta de profesorado cualificado en especialidades específicas y refuerza el servicio educativo en centros privados concertados.

Asimismo, se enmarca en lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, que fija un límite máximo de financiación pública para una jornada completa ordinaria de 23 horas lectivas semanales.

No obstante, la normativa contempla la posibilitad de superar este límite, previa solicitud del centro y autorización de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados, para garantizar la cobertura de materias en las que existe una falta de profesorado cualificado.

Ante esta situación, la Conselleria de Educación y Universidades ya ha adoptado medidas como la prestación de servicios extraordinarios fuera del horario habitual en los centros públicos.

Ahora, con este acuerdo, Educación busca dar respuesta también al ámbito concertado, aprovechando la disponibilidad de profesorado cualificado para reforzar la docencia en las materias más afectadas.

La Conselleria ha identificado una quincena de asignaturas de difícil cobertura en secundaria y bachillerato (matemáticas, tecnología o física, entre otras) y diferentes materias de ciclos de formación profesional (FP).