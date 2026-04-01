El Govern aprueba el plan del IEB para 2026 centrado en proyección exterior de lengua y cultura

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado este miércoles de la aprobación del Plan de Actuación del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) para el ejercicio 2026.

El plan estratégico del ente adscrito a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes refuerza su misión de fomento de la lengua catalana y la promoción de la cultura, tanto en el archipiélago como en el exterior, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Durante 2026, el IEB continuará con su labor de acompañamiento a los sectores creativos para facilitar su participación en mercados y ferias estratégicas. Asimismo, se mantendrán las líneas de subvenciones destinadas a la edición de libros, el apoyo a la creación y la movilidad de los artistas de las Islas.

En el ámbito académico y de investigación, el IEB mantendrá la colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para el estudio de temas lulianos a través de la Cátedra Ramon Llull, así como el apoyo al Institut d'Estudis Catalans en materia lingüística y de patrimonio.

NOVEDADES EN POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Como hito destacado para el próximo año, el IEB coordinará junto al Ibestat y la UIB la realización de la Encuesta de usos lingüísticos de Baleares (Eulib).

Este estudio periódico es una herramienta fundamental para conocer la realidad sociolingüística actual de la población y orientar las políticas de normalización de forma efectiva.

Además, el Plan de Actuación del IEB para 2026 contempla el apoyo a proyectos innovadores como Compendium.cat (portal de recursos jurídicos) y el refuerzo de la Xarxa Alcover para la difusión del teatro. También se potenciará el asesoramiento lingüístico en los medios de comunicación y la formación dirigida a colectivos específicos.