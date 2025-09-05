El Govern aprueba un plan para mejorar la salud de los bosques con una inversión de 4,6 millones

Archivo - Un camino de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes llevar a cabo el proyecto 'Mejora fitosanitaria de la masa forestal de Baleares: bosques más sanos' con una inversión de 4,6 millones de euros.

El objetivo, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después de la reunión del Consell de Govern, es reforzar la conservación y salud de los bosques frente a plagas y enfermedades forestales para, de este modo, aumentar su resiliencia ante posibles incendios.

Los encinares, especialmente los de la Serra de Tramuntana se encuentran amenazados por el gran capricornio (Cerambyx cerdo), un escarabajo que debilita gravemente los árboles.

Así, el proyecto prevé actuaciones de carácter preventivo, basadas en la silvicultura y en medidas fitosanitarias, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los bosques y garantizar su conservación a largo plazo.

Concretamente, las labores incluyen la tala selectiva de árboles afectados, el control de insectos nocivos y la mejora de la gestión forestal. Desde el Govern han remarcado que cuanto más sanos sean los bosques, más resilientes serán ante los incendios forestales.

La inversión prevista es de 4,26 millones de euros en Mallorca y 351.000 euros en Menorca, repartidos en cuatro anualidades entre 2025 y 2028.

Por otro lado, Consell de Govern también ha aprobado el proyecto 'Cumplimiento de la legislación para combatir organismos de cuarentena y otros organismos nocivos en el ámbito forestal en Baleares y seguimiento de la Red balear de daños a los bosques 2025-2028'.

Cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros repartidos en cuatro anualidades (2025-2028) y beneficiará a todas las islas: Mallorca (1,5 millones de euros), Menorca (270.000 euros), Ibiza (270.000 euros) y Formentera (25.000 euros).

El objetivo es prevenir la introducción y propagación de nuevas plagas y garantizar el seguimiento fitosanitario de los bosques. Se pondrá especial énfasis en el control de la Xylella fastidiosa y en otros organismos regulados, como los escarabajos Anoplophora, el nematodo del pino o el Fusarium circinatum.