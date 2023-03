El Govern asegura que hace "lo imposible" para paliar las bajas de profesores en el IES Biel Martí de Ferreries

MENORCA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Martí March, ha mostrado este martes su "preocupación" por la situación que atraviesa el IES Biel Martí de Ferreries, donde las bajas continuadas de profesores de las asignaturas de Catalán y Economía y empresa hacen que, a pocos meses de realizar las pruebas de acceso a la universidad, los alumnos de segundo de Bachillerato del centro no hayan dado gran parte del temario.

En el pleno del Parlament, March ha defendido que desde la Conselleria están haciendo "lo imposible" para que esta situación no afecte a los alumnos, cuyas familias han denunciado el caso que ha sido expuesto ante el Parlament por el diputado menorquín del Grupo Popular Juan Manuel Lafuente. Martí ha apuntado que desde el centro, desde Inspección y desde la Conselleria se está trabajando en soluciones que pasarían por preparar a profesores del centro para cubrir las bajas cortas o por preparar material didáctico 'on line'.

Lafuente ha denunciado que "no es una situación nueva, viene pasando en los últimos años" y ha criticado la "falta de previsión" por parte de la Conselleria, a la que también acusa de no haber atendido las reclamaciones que han venido realizando los madres y padres al respecto. "Hasta cuatro profesores distintos han dado catalán y algunos días no se ha podido dar clase", ha relatado el diputado.

El conseller ha defendido que los problemas de los profesores de esas asignaturas "son problemas de salud". "Los profesores tienen sus derechos y nosotros los respetamos. Siempre que ha habido una baja de larga duración la hemos sustituido, pero cuando son bajas de corto plazo no hay ni tiempo a nivel legal para hacerlo", ha manifestado.