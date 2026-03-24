El Govern asegura que la huelga de médicos perjudica su trabajo para reducir las listas de espera sanitarias

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la huelga de médicos contra el Estatuto Marco ha perjudicado el trabajo del Govern para reducir las listas de espera sanitarias.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament durante una interpelación en materia de política general de salud solicitada por la diputada socialista Pilar Costa.

García se ha defendido de las acusaciones acerca de las elevadas listas de espera en la sanidad autonómica alegando que, cuando se puso al frente de su departamento, estas se habían incrementado en 20.000 personas respecto a los niveles que había al inicio de las dos legislaturas de Francina Armengol.

"Lo más llamativo es que las listas de espera siguieron una línea exponencial cuando supieron que los ciudadanos les habían mandado a la oposición", ha deslizado la consellera, quien también ha criticado el "déficit de profesionales" y la "reducción de la actividad asistencial ordinaria, especialmente la quirúrgica" que le dejaron.

Desde el inicio de la legislatura, ha reivindicado, el plan del Govern para reducir las listas de espera ha cosechado buenos resultados, ya que el tiempo de espera medio para una consulta ha pasado de 90 a 60 días y para una cirugía, de 125 a 90.

"Pero la huelga de médicos tiene consecuencias, además de económicas, en las listas de espera. Si se suspenden 50.000 actos médicos, más de 1.7000 cirugías y 28.000 consultas y pruebas radiológicas en 16 días, esto se tiene que reprogramar y altera inevitablemente los tiempos de espera", ha argumentado.