El Govern autoriza la ampliación de la obra de drenaje de la variante de Sant Llorenç

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado al Consell de Mallorca para ejecutar el proyecto de ampliación de la obra de drenaje transversal (ODT) de la variante de Sant Llorenç, en la carretera Ma-15.

La actuación, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, tiene como objetivo incrementar la capacidad hidráulica de la actual infraestructura y reforzar la seguridad ante posibles episodios de inundación.

El proyecto, promovido por el Consell de Mallorca, contempla la ampliación de la capacidad de desagüe bajo la variante e incluye también el refuerzo del firme mediante una nueva capa de rodadura entre las dos rotondas de conexión con la Ma-4030 y la Ma-4022.

La autorización, otorgada por la Dirección General de Recursos Hídricos, establece que las obras deberán ajustarse a los criterios de diseño fijados en la normativa de instrucciones de carreteras en lo relativo a los drenajes transversales.

También deberá mantener periódicamente la capacidad de desagüe, preservar la zona de servidumbre de cinco metros desde la ribera del torrente para el paso público de peatones y aplicar las medidas correctoras necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes en caso de crecidas.

La autorización tiene una vigencia de cuatro años y afecta tanto al dominio público hidráulico como a las zonas de servidumbre, policía y espacios inundables o potencialmente inundables.

El Consell de Mallorca será el responsable de la ejecución de la obra y de cualquier incidencia que se pueda derivar sobre el dominio público hidráulico o terceros.