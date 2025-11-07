El Govern autoriza una aportación de 900.000 euros para reparar los daños de la dana de 2024 en Menorca

Archivo - Inundaciones y daños en Menorca por el paso de la DANA. - CONSELL DE MENORCA - Archivo

MENORCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes la adenda al convenio de colaboración entre la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, y el Consell Insular de Menorca para continuar con las actuaciones de reparación de las pérdidas y daños provocados por la dana que afectó a los municipios de Es Mercadal y Alaior el 15 de agosto de 2024.

Esta adenda supone, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, una segunda aportación del Govern por un importe de 900.000 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2025.

Esta cantidad se suma a los 2,5 millones de euros aportados inicialmente en 2024, en el marco del convenio firmado el 12 de diciembre de 2024, cuyo objetivo era paliar los daños ocasionados en viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, establecimientos económicos, edificios municipales e infraestructuras de competencia del Consell Insular de Menorca.

La ampliación de la financiación se ha autorizado después de que el Consell Insular de Menorca haya acreditado debidamente la justificación de la primera aportación, tal y como establecía el convenio inicial.

El Consell remitió la documentación correspondiente el pasado mes de junio, junto con los certificados del interventor insular y de los interventores de los ayuntamientos de Es Mercadal y Alaior.

Con esta nueva aportación, el Govern refuerza su compromiso con la recuperación total de las zonas afectadas y con la colaboración institucional con el Consell Insular de Menorca para garantizar que las obras y ayudas lleguen a todos los ámbitos damnificados por la dana.