El Govern autoriza el convenio para consolidar el CIFP Son Llebre como referencia nacional en atención social

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la firma del convenio con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para garantizar el funcionamiento del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Son Llebre como centro de referencia nacional en el área profesional de atención social, dentro de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad.

Según ha informado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa que se celebra después del Consell de Govern, el convenio da continuidad a la cualificación otorgada mediante el Real Decreto 506/2019.

Asimismo, permitirá al centro llevar a cabo acciones de innovación, experimentación, formación y reconocimiento de competencias profesionales, en coordinación con el Ministerio y la Conselleria de Educación y Universidades.

El CIFP Son Llebre, ubicado en Marratxí, se mantiene dentro de la Red de Centros de Referencia Nacional, con autonomía organizativa y pedagógica, y con un plan de trabajo anual financiado por el Ministerio.

Por su parte, la Conselleria asumirá los gastos de personal y funcionamiento ordinario, reforzando así su compromiso con una formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades sociales y laborales actuales, han destacado.