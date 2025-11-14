El Govern autoriza un gasto de 1,1 millones para apoyar a los deportistas destacados de Baleares

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 1,1 millones de euros para apoyar a los deportistas destacados de Baleares, unas ayudas con las que se pretende mejorar los medios de entrenamiento y el acceso a las competiciones durante el año 2026.

Según ha informado posteriormente el portavoz del Govern, Antoni Costa, la convocatoria forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 e impulsa el deporte de alto nivel y rendimiento.

Estas ayudas tienen como objeto apoyar a los deportistas de Baleares que compiten en campeonatos de España, de Europa, del mundo o en juegos olímpicos, para mejorar sus medios de entrenamiento y facilitar su participación en competiciones nacionales e internacionales. La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, que prevé un coste global de 3,6 millones de euros para el conjunto del periodo.

El importe máximo de esta convocatoria es de 1,1 millones de euros, con cargo al presupuesto de Baleares para el año 2026. La autorización previa del Consell de Govern es necesaria dado que el gasto supera el millón de euros, de conformidad con lo establecido por la Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de Baleares, y el Decreto 75/2004, de 27 de agosto.

Con esta convocatoria, el Govern asegurar reafirmar su compromiso con el deporte de alto nivel y rendimiento, reconoce el esfuerzo de los deportistas de las islas y fomenta su proyección en los ámbitos estatal e internacional. Además, la medida contribuye a reforzar los valores del deporte como herramienta de cohesión social, superación y representación del talento balear.