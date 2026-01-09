El Govern autoriza la remodelación integral y la gestión operativa de la desalinizadora de la bahía de Palma

Archivo - Desalinizadora de Alcudia - CAIB - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el gasto para el contrato de las obras de remodelación de la desalinizadora de la bahía de Palma y del servicio de explotación, mantenimiento, conservación y operación de la instalación y de sus infraestructuras anexas.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en el que se ha autorizado a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) a aprobar el expediente de gasto correspondiente a dicho contrato. El importe máximo de licitación asciende a 58,9 millones de euros.

Desde el Govern han defendido que esta autorización permite avanzar en una actuación considerada estratégica para el sistema hídrico de Mallorca y da continuidad a la tramitación iniciada por la Abaqua a partir del informe justificativo emitido en mayo de 2025.

En este documento se ponía de manifiesto la necesidad de abordar de forma conjunta las obras de remodelación de la planta y la gestión operativa del servicio, teniendo en cuenta que las actuaciones de modernización acordadas en ejercicios anteriores no se habían iniciado y que el contrato vigente de explotación, mantenimiento y conservación de la desalinizadora estaba próximo a finalizar.

La fórmula del contrato mixto permite garantizar la continuidad del servicio durante todo el proceso, asegurar una adecuada coordinación entre las obras y la operativa diaria de la instalación y optimizar la gestión técnica y económica de la planta.

Asimismo, el contrato establece un plazo de ejecución de las obras de 32 meses y un periodo de explotación de tres años. Del presupuesto total, 37,1 millones de euros se destinan a las obras de remodelación de la desalinizadora, mientras que 11,5 millones de euros corresponden al servicio de explotación, mantenimiento, conservación y operación de la planta y de sus instalaciones anexas.

La inversión se distribuye de forma plurianual entre los ejercicios 2026 y 2029, con crédito adecuado y suficiente consignado en los presupuestos de Abaqua.

Las actuaciones previstas permitirán actualizar en profundidad la planta de la bahía de Palma, que cuenta con una capacidad nominal de producción de 63.000 metros cúbicos diarios y cuyas instalaciones presentan un elevado grado de obsolescencia en algunos de sus sistemas principales.

La remodelación incluirá, entre otras intervenciones, la renovación de equipos electromecánicos, la mejora de los sistemas de captación y pretratamiento, la sustitución de elementos clave del proceso de osmosis inversa y la optimización de los sistemas eléctricos y de control, con el objetivo de incrementar la eficiencia energética, mejorar la fiabilidad operativa y adecuar la instalación a los estándares actuales del sector.

También se prevén mejoras para reforzar la seguridad de la instalación, facilitar las labores de mantenimiento y garantizar la continuidad del suministro durante las paradas técnicas, incluyendo la construcción de nuevos depósitos y la modernización de los sistemas de dosificación y almacenamiento de reactivos.

El expediente cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Financiación y se ajusta a los requisitos establecidos en la legislación vigente para la autorización de inversiones de dicha magnitud.