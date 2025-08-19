Govern y Ayuntamiento de Andratx implantan una declaración única para facilitar los trámites de transmisión de inmuebles

Acto de firma del convenio para implantar la declaración única de transmisión de inmuebles (DUTI), a la que han asistido el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Andratx han firmado este martes un convenio de colaboración para "reforzar la gestión tributaria municipal", mediante la implantación de la declaración única de transmisión de inmuebles (DUTI), un avance que busca ofrecer a los vecinos nuevas herramientas digitales que faciliten este tipo de trámites.

Según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en nota de prensa este martes, esta herramienta telemática permitirá integrar en un solo trámite todos los impuestos derivados de la compraventa de una vivienda, así como la actualización de datos fiscales y municipales.

De este modo, "los vecinos podrán hacer de forma sencilla y 'online' la simulación del cálculo de la cuota, la autoliquidación y la presentación del impuesto".

La DUTI es una medida pionera, ya que unifica y simplifica las gestiones tributarias de tres administraciones distintas --estatal, autonómica y local--. Así, cualquier operación inmobiliaria que implique tributos locales y autonómicos "solo requerirá una única declaración y no una para cada impuesto y generará automáticamente todas las liquidaciones".

DE CUATRO DECLARACIONES A UNA SOLA

Según el ejemplo que recoge el convenio, la compra de una vivienda exige habitualmente cuatro declaraciones --para el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía municipal y la tasa de basuras--. Con la DUTI, se podrá pasar "de cuatro declaraciones a únicamente una".

El acuerdo firmado también prevé que, a partir de septiembre, la declaración única permita realizar el cambio de titular en el contrato de suministro de agua en el municipio, gracias al convenio entre el Govern y la Asociación de Suministradores de Agua de Baleares (Asaib).

Además, la Agencia Tributaria de Baleres (ATIB) asumirá tareas de gestión, comprobación y recaudación de la plusvalía municipal.

El videpresidente primero y conseller del ramo, Antoni Costa, ha subrayado que "este acuerdo refuerza el papel de la ATIB como aliado de los ayuntamientos en la gestión tributaria, poniendo a su alcance las herramientas más avanzadas para mejorar la atención a los ciudadanos y simplificando los trámites al máximo".

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que, gracias a la DUTI, "los vecinos podrán hacer en un solo trámite lo que antes suponía más burocracia".

"Ganamos comodidad y rapidez, es un paso adelante hacia un ayuntamiento más eficiente que apuesta por la digitalización y la atención directa a las necesidades reales de los vecinos", ha añadido.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables, e incluirá una comisión de seguimiento formada por representantes de ambas instituciones para garantizar su correcto desarrollo y resolver posibles incidencias.