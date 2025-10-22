El Govern y el Ayuntamiento de Sant Llorenç visitan en Girona proyectos de recarga de acuíferos con agua regenerada - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, han visitado este miércoles en Girona varias instalaciones vinculadas a la regeneración y reutilización de agua depurada.

El objetivo es conocer experiencias de éxito que srigan de referencia para el proyecto de recarga de acuíferos que el municipio impulsa con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua.

En concreto, Calafat y Soler han visitado la planta de biometanización del Consorcio Besòs-Tordera, donde se convierte el biogás procedente de la digestión de lodos de la depuradora en gas natural, que posteriormente se inyecta en la red.

Además, han conocido el proyecto Aiguaneix, promovido por el Consorcio de Aguas de la Costa Brava, la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Girona, que desarrolla una fase piloto en la EDAR de Roses para la recarga de acuíferos con agua regenerada.

Esta iniciativa sustituye el vertido al mar por un sistema avanzado de regeneración y reutilización, que permite obtener un agua de alta calidad, apta para el riego agrícola y con características equivalentes a la del abastecimiento municipal.

En la visita también han participado el director general de Transición Hídrica de la Generalitat, Jordi Agustí, y concejales del Ayuntamiento de Roses, municipio donde se desarrolla esta iniciativa.

Desde la Conselleria han destacado que el encuentro ha permitido conocer de primera mano experiencias de éxito en la regeneración y recarga de acuíferos que pueden servir como modelo para el proyecto en el municipio mallorquín.

En concreto, Sant Llorenç llevará cabo una iniciativa con el apoyo técnico y financiero del Govern a través de los fondos del ITS, destinados a promover una gestión más eficiente y sostenible del agua.