El Govern y CAEB firman un acuerdo para crear un centro de intercambio de datos en Baleares

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, (der) y el presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CAEB, José Mañas, (izq) en la firma del acuerdo. - GOIB

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han firmado un acuerdo para desarrollar un espacio de intercambio de datos de las empresas de Baleares.

Según ha informado este martes la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, el convenio establece las bases para la creación y dinamización de un entorno seguro para compartir y explotar datos entre empresas, administraciones y otros agentes económicos.

Este espacio de datos permitirá a las empresas acceder, compartir y reutilizar información para fomentar nuevos modelos de negocio basados en datos, la mejora de procesos y la toma de decisiones estratégicas.

Entre las principales líneas de actuación del acuerdo destacan la promoción de un ecosistema de datos que facilite la colaboración público-privada y el impulso del uso de datos como activo estratégico para la innovación empresarial.

Asimismo, el acuerdo impulsará la sensibilización y capacitación del tejido empresarial en materia de economía del dato, para lo que ambas partes se han comprometido a apoyar la participación de las empresas en iniciativas nacionales y europeas de espacios de datos.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha asegurado que el acuerdo es "un paso clave para posicionar a Baleares en la vanguardia de la economía de datos, facilitando que las empresas puedan competir en un entorno cada vez más digitalizado".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CAEB, José Mañas, ha declarado que el acceso a datos de calidad y la correcta gestión de estos son elementos esenciales para mejorar la competitividad de las empresas y generar crecimiento.