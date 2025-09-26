El Govern celebra el Día Europeo de las Lenguas con un concierto en Alaior - CAIB

Se ha conmemorado con la voluntad de fomentar la diversidad lingüística y promover el aprendizaje de lenguas

MENORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este viernes el Día Europeo de las Lenguas con un concierto en Alaior.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que para celebrar y promover la diversidad lingüística, el Govern, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, y en colaboración con el Ayuntamiento de Alaior y el Consell de Menorca, ha organizado este concierto en el marco del Día Europeo de las Lenguas. El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha colaborado en el evento.

El Consejo de Europa y la Unión Europea, en 2021, impulsaron la celebración del Día Europeo de las Lenguas con el objetivo de fomentar la diversidad lingüística y promover el aprendizaje de lenguas. Ese mismo año, el Estado español ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, para proteger el derecho a utilizar estas lenguas tanto en el ámbito privado como en el público dentro de su territorio propio.

Desde entonces, el 26 de septiembre se conmemora esta efeméride para dar a conocer la riqueza lingüística de Europa y promover el entendimiento intercultural entre millones de ciudadanos europeos. La lengua catalana, propia de Baleares, es la contribución de las islas a esta diversidad lingüística y cultural europea.

Este año, el acto central ha contado con dos propuestas musicales especiales: el espectáculo 'Debanant mots', del grupo Tallats de Lluna, y el cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de las Baleares (OSIB) con la mezzosoprano Laura de la Fuente.

El grupo Tallats de Lluna ha presentado 'Debanant mots', un espectáculo donde confluyen sonidos y palabras, músicas y poemas que invitan al público a disfrutar con calma y profundidad, con un repertorio que incluye autores como Damià Huguet, Joan Pomar, Salvador Espriu, Lluís Llach y muchos más.

El cuarteto de cuerda de la OSIB y la mezzosoprano Laura de la Fuente han interpretado un programa variado que ha incluido piezas como 'O mio babbino caro' (Puccini), 'La Habanera' (Bizet), 'Bésame mucho' (Velázquez) y 'Oda a la alegría' (Schiller/Beethoven).

El concierto, gratuito y abierto al público, ha reunido a un público diverso que ha celebrado la riqueza y pluralidad de las lenguas europeas.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francisca Ramis, ha destacado que "este viernes se han reivindicado valores fundamentales que las lenguas ayudan a reforzar: solidaridad, tolerancia, respeto e inclusión". "La diversidad lingüística es nuestra fuerza, y nuestro compromiso es que cada lengua tenga su lugar y su voz dentro de Europa", ha afirmado.

Con esta jornada, el Govern reafirma su apuesta por la lengua catalana y la cultura de Baleares, así como por la promoción del diálogo intercultural y la convivencia.