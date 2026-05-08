El Govern celebra el nuevo convenio de comercio y destaca como una "muy buena noticia" la subida salarial pactada

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha celebrado la firma del nuevo convenio colectivo de comercio de Baleares, destacando la subida salarial pactada entre sindicatos y patronales es una "muy buena noticia".

Así lo ha apuntado el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por el nuevo convenio, firmado este viernes, que contempla una subida salarial de 14 por ciento en cuatro años y repercutirá sobre los 70.000 trabajadores del sector.

El también vicepresidente primero ha trasladado la enhorabuena del Ejecutivo a las patronales y sindicatos, resaltando que el pacto es fruto del diálogo social. "La valoración que hacemos es, evidentemente, muy positiva", ha concluido.