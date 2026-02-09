El Govern celebra un taller para avanzar en el plan de adaptación al cambio climático de la bahía de Cala Millor

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, en el taller sobre LIFE AdaptCalaMillor - CAIB

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha celebrado un taller con responsables políticos de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar para avanzar en la plan de adaptación de la playa urbana y la bahía de Cala Millor.

Esta acción se enmarca en la iniciativa europea LIFE AdaptCalaMillor, un proyecto piloto de gobernanza para la adaptación del litoral balear que tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de infraestructuras, actividad turística y ecosistemas costeros ante la erosión litoral y la subida progresiva del nivel del mar.

En el taller, según ha destacado la Conselleria, han compartido los principales resultados de los estudios técnicos desarrollados en el marco del proyecto para avanzar en la identificación, el debate y la valoración de distintas estrategias de adaptación.

Estas estrategias se basan en escenarios a medio y largo plazo y en criterios técnicos y científicos, incorporando tanto soluciones basadas en la naturaleza como soluciones híbridas de protección y ordenación del espacio litoral.

La sesión se ha estructurado en una primera fase informativa, centrada en el contexto, los objetivos y la base científica del proyecto, y una segunda fase participativa orientada al intercambio de aportaciones y a la priorización de las medidas propuestas, reforzando así los mecanismos de gobernanza multinivel y corresponsabilidad institucional.

Según los estudios realizados en el marco del proyecto, el aumento del nivel medio del mar y la reducción progresiva de la anchura de playa seca incrementan la exposición del litoral de Cala Millor a inundaciones y episodios extremos, con efectos directos sobre los servicios ecosistémicos y la funcionalidad turística del entorno.

Ante este escenario, el proyecto plantea distintas estrategias de adaptación, como el retranqueo planificado del paseo marítimo o la adecuación progresiva del frente litoral, siempre con el objetivo de aumentar la resiliencia del sistema costero y compatibilizar la protección ambiental con el uso social del espacio.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha señalado que LIFE AdaptCalaMillor permite avanzar hacia un modelo replicable de adaptación litoral, basado en la evidencia científica, la planificación a largo plazo y la implicación activa de las administraciones locales.

"La experiencia de Cala Millor puede convertirse en un referente para otros destinos turísticos del Mediterráneo con problemáticas similares", ha destacado.

Este proyecto, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, tiene como finalidad definir un modelo innovador, participativo y científicamente fundamentado de adaptación a largo plazo en la playa de Cala Millor, con vocación de transferencia a otros entornos costeros de Baleares y del arco mediterráneo.