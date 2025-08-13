El Govern y el CES coinciden en la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el desarrollo sostenible

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Francesc Fiol. - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consejo Económico y Social han coincidido este miércoles en la necesidad de impulsar políticas económicas y sociales que favorezcan el desarrollo sostenible.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha mantenido este miércoles su primera reunión oficial con el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Francesc Fiol, que asumió la presidencia del órgano consultivo el pasado mes de mayo.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en la sede de la Conselleria, se han tratado varios temas de interés común como, por ejemplo, la necesidad de impulsar políticas económicas y sociales que favorezcan el desarrollo sostenible de Baleares.

La consellera Cabrer ha expresado que el CES es un órgano que contribuye a garantizar que las políticas públicas sean más eficaces y ajustadas a la realidad del territorio, y fomenta el diálogo entre la administración pública y los agentes sociales y económicos. Por eso, su objetivo es mantener un diálogo constante con esta institución.