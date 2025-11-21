El Govern y el comité de empresa de IB3 se reúnen para avanzar en la integración de los más de 300 trabajadores

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, reunida con el comité de empresa de IB3. - CAIB

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, se ha reunido este viernes con el comité de empresa de IB3 para avanzar en la negociación del acuerdo de integración de los más de 300 trabajadores de la radiotelevisión autonómica.

En el encuentro, el segundo que mantienen ambas partes, se ha trabajado en la redacción del texto del acuerdo de integración, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La Dirección General de Función Pública ha analizado las últimas aportaciones realizadas por el comité al texto y ahora incorporará los puntos abordados en este encuentro y remitirá una nueva propuesta a las partes.

En estos momentos, y de manera paralela, el ente está ultimando la clasificación de los trabajadores dentro de las categorías aprobadas. De acuerdo con la información trasladada a Función Pública, este proceso se encuentra en una fase avanzada.