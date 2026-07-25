El Govern completa los exámenes para acceder a los cuerpos facultativos en tres meses - CAIB

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) - El Govern ha completado este mes de julio los exámenes de la fase de oposición de los procesos selectivos para acceder a los cuerpos facultativos de la administración especial de la comunidad autónoma de Baleares, correspondientes a 158 plazas incluidas en las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024, convocadas durante el año 2025.

Las pruebas, organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), se han desarrollado simultáneamente en Mallorca, Menorca y Eivissa, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Los primeros ejercicios se iniciaron en el mes de abril y los últimos se han celebrado los días 11 y 25 de julio, hecho que ha permitido completar toda la fase de oposición en solo tres meses.

La administración ha detectado que en determinadas especialidades técnicas una parte de las plazas convocadas quedaban desiertas por la falta de aspirantes que superasen las pruebas.

Por este motivo, las nuevas convocatorias incorporan medidas destinadas a facilitar el acceso de profesionales altamente cualificados sin renunciar a los principios de "igualdad, mérito y capacidad".

Entre las principales novedades destaca la revisión del contenido de los exámenes, reduciendo el peso de los temas de carácter jurídico y reforzando los conocimientos específicos propios de cada profesión. De esta manera, las pruebas se ajustan mejor a las competencias que posteriormente exige el ejercicio de los puestos de trabajo.

Además, en las convocatorias correspondientes al año 2026 se ha implantado, por primera vez, un curso selectivo para determinados cuerpos facultativos, que ha permitido eliminar completamente el temario jurídico de los exámenes de oposiciones de arquitectura, informática y telecomunicaciones.