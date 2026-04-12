El Govern compra cuatro obras expuestas en las ferias Art Cologne y Summa Mallorca para la colección de Es Baluard - CAIB

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern adquirirá un tres obras de artistas de galerías que han participado en la feria Art Cologne Palma y otra de un artista que ha expuesto en Summa Mallorca, propuestas por la comisión de adquisiciones de Es Baluard Museu y para reforzar su colección.

En total, se destinarán 42.000 euros a la compra de estas obras, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, en la que ha destacado que el objetivo es reforzar el contexto artístico balear durante su semana de ferias y mostrar su compromiso con el arte y la cultura.

Estas adquisiciones se han realizado siguiendo los criterios establecidos por la comisión de Es Baluard Museu, atendiendo tanto a los ejes conceptuales de la colección como a la identificación de nuevas líneas de interés y oportunidades estratégicas.

Además, se ha puesto especial atención a las galerías de las Islas, así como de fuera del archipiélago que sean "estratégicamente relevantes" para las líneas conceptuales de Es Baluard Museu.

Las obras comparadas incluyen esculturas, instalaciones, dibujos y fotografías. En concreto, de Olimpia Velasco (Kaplan Gallery) se adquiere una instalación que conjuga el dibujo y la escultura y que ha sido fruto de una ayuda para su producción por parte del Institut d'Estudis Baleàrics.

Igualmente, de Julià Panadés (Galeria Reus) se adquirirán diversas obras de su proyecto reciente; Margarito dela Guetto (Fundació Nadine), presente en Summa Mallorca; y de la artista feminista británica Jemima Stehli (Darren Flock).

La comisión de Es Baluard Museu está formada por expertos y comisarios de exposiciones como Neus Cortés, Carolina Grau, Bartomeu Marí e Iñaki Martínez Antelo; la responsable de registro y colección de Es Baluard Museu, Soad Houman; su director, David Barro; y los miembros designados por la Fundación Es Baluard Museu.

Esta comisión estudia y valora las propuestas de compra, teniendo en cuenta los diversos focos de la colección y sus ausencias a la hora de configurar un discurso coherente y capaz de trabajar en paralelo en los contextos balear, nacional e internacional, han subrayado desde la Conselleria.

Según el director del museo, David Barro, esta semana de ferias "ha reforzado mucho la posición de Palma y de Baleares como uno de los principales focos del arte contemporáneo actual en el ámbito nacional e internacional".

"Desde Es Baluard Museu agradecemos el esfuerzo realizado por Art Palma Contemporani y las galerías baleares, así como la complicidad y el apoyo de las instituciones públicas que han reforzado el buen desarrollo de esta estrategia compartida con estas adquisiciones", ha agregado.

En este sentido, ha destacado la implicación de los miembros de la comisión de adquisiciones de Es Baluard Museu y del equipo del museo que "han hecho un gran trabajo para que todo esto sea posible con el rigor técnico adecuado".

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado que con la compra de estas cuatro obras, su Ejecutivo "reafirma su compromiso firme y directo" con el tejido cultural balear en "un momento de gran proyección internacional".

"No solo estamos enriqueciendo la colección de Es Baluard Museu con piezas de gran valor artístico, sino que también estamos invirtiendo en el talento de nuestros creadores y apoyando la labor fundamental de nuestras galerías", ha considerado.

Prohens ha concluido que estas adquisiciones "aseguran que el dinamismo vivido durante esta semana de ferias se convierta en un legado permanente para todos los ciudadanos de Baleares".