Prohens destaca Mallorca como "epicentro del arte contemporáneo" tras visitar la feria Summa

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la feria Summa Mallorca - CAIB

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este domingo la feria Summa Mallorca, que acoge el Pueblo Español, destacando que este fin de semana la isla "es sin duda el epicentro del arte contemporáneo".

"Summa, con más de 30 galerías y 300 artistas, es encuentro, diálogo y oportunidades: da visibilidad a los creadores emergentes, conecta el talento local con el mundo y refuerza nuestra identidad cultural", ha subrayado Prohens en un mensaje en la red social X.

En este sentido, ha puesto en valor que la muestra destaca por su "compromiso con el territorio" y con escuelas como Adema. Además, al coincidir con la feria Art Cologne, según Prohens, refuerza el posicionamiento de Baleares dentro del circuito artístico global.

La líder del Ejecutivo ha apuntado que las Islas "están hoy más presentes que nunca en el circuito artístico nacional e internacional" gracias, ha dicho, "al trabajo conjunto y la apuesta decidida por la cultura".

"Esta es la base de un ecosistema cultural fuerte, diverso y con futuro. Continuaremos apoyando iniciativas como esta, porque creemos en la fuerza de la cultura para proyectarnos en el mundo, siempre a la vanguardia cultural del Mediterráneo", ha concluido.