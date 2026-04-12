El Ayuntamiento de Palma adquiere diez obras expuestas durante esta semana de ferias - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma adquirirá nueve obras de artistas de galerías que han participado en la feria Art Cologne Palma Mallorca y una obra de una artista expuesta en Summa Mallorca.

Las obras han sido propuestas por la comisión de adquisiciones de Es Baluard y se destinarán a la colección de este museo, según ha destacado Cort en una nota de prensa.

En total, el Ayuntamiento destinará 105.000 euros a la compra de estas obras con el objetivo de "reforzar el contexto artístico balear" durante su semana de ferias y mostrar su compromiso con el arte y la cultura.

Estas adquisiciones siguen los criterios de la comisión de Es Baluard Museo, atendiendo tanto a los ejes conceptuales de la colección como a la identificación de nuevas líneas de interés y oportunidades estratégicas, con especial atención a las galerías de Palma y de Baleares, así como a galerías de fuera del archipiélago que trabajen con artistas baleares o que sean estratégicamente relevantes para el contexto balear o las líneas conceptuales del museo.

Entre las obras se incluyen pinturas, esculturas, instalaciones, trabajos videográficos y performativos de artistas del contexto mallorquín como Aina Albo (Galeria Pep Llabrés), Joan Cortés (6A Galeria), Marcelo Víquez (Kewenig), Teresa Matas (Aba Art) o Marga Estelrich (presente en el proyecto comisariado por Jordi Pallarés en Summa Mallorca 2026).

También se adquieren obras de artistas que en distintos momentos de su trayectoria han expuesto o lo harán próximamente en Palma, como Concha Jerez (Freijo Gallery), Manuel M. Romero (Art Nueve), Avelino Sala (Xavier Fiol), Laia Estruch (Erhardt Florez) o Jaime Pitarch (F2 Galeria).

La comisión de Es Baluard Museu está formada por expertos y comisarios de exposiciones como Neus Cortés, Carolina Grau, Bartomeu Marí e Iñaki Martínez Antelo; la responsable de registro y colección de Es Baluard Museu, Soad Houman; su director, David Barro; y los miembros designados por la Fundación Es Baluard Museu.

Esta comisión estudia y valora las propuestas de compra, teniendo en cuenta los diversos focos de la colección y sus ausencias a la hora de configurar un discurso coherente y capaz de trabajar en paralelo en los contextos balear, nacional e internacional, han subrayado desde la Conselleria.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha visitado la feria nuevamente el día de su clausura, ha destacado que la celebración de ferias internacionales de arte en Palma "representa una oportunidad extraordinaria" para seguir posicionando la ciudad "como un referente cultural en el ámbito nacional e internacional".

Según ha reslatado, estas citas no solo atraen a profesionales, coleccionistas y visitantes, sino que generan un contexto de intercambio, visibilidad y crecimiento para los artistas y galerías de la ciudad.

"Es, además, una forma de acercar el arte a la ciudadanía y de reforzar nuestro compromiso con una ciudad abierta, activa y culturalmente viva", ha agregado.

En esta línea, ha expuesto que desde el Ayuntamiento entienden la cultura como "un motor estratégico de desarrollo" y, por ello, ha dicho, apoyan iniciativas que contribuyen a dinamizar el tejido creativo, como estas ferias.

De su lado, el director de Es Baluard Museu, David Barro, esta semana de ferias "ha reforzado mucho la posición de Palma y de Baleares como uno de los principales focos del arte contemporáneo actual en el ámbito nacional e internacional".

"Desde Es Baluard Museu agradecemos el esfuerzo realizado por Art Palma Contemporani y las galerías baleares, así como la complicidad y el apoyo de las instituciones públicas que han reforzado el buen desarrollo de esta estrategia compartida con estas adquisiciones", ha agregado.

Martínez ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta.

También han asistido al recorrido el secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern, Pedro Vidal, y el director de Cultura del Consell de Mallorca, Andrés Ferrer.