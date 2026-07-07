El Govern compra dos fincas en Sa Boval Vella, dentro del Parque Natural de s'Albufera des Grau - CAIB

MENORCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha formalizado este martes ante notario la adquisición de dos fincas en Sa Boval Vella, de un total de 3,8 hectáreas, dentro del ámbito del Parque Natural de s'Albufera des Grau.

La operación ha supuesto una inversión de 56.688 euros, financiada a través del Factor de Insularidad, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Al acto de la firma han asistido el conseller del ramo, Joan Simonet, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y los propietarios. Después, han visitado las fincas adquiridas.

Según el conseller, esta compra representa un nuevo paso en el compromiso del Govern con la protección y la conservación del patrimonio natural de Baleares.

"Ampliamos el patrimonio público para que los espacios naturales puedan ser gestionados con criterios técnicos, garantizando su preservación y haciendo posible que la población pueda disfrutar de ellos de manera compatible con la conservación de sus valores", ha destacado.

En este sentido, ha puesto en valor la apuesta "clara" del Govern por un modelo de gestión activa del territorio, basado en la protección y la responsabilidad pública sobre los espacios naturales.

El objetivo del Ejecutivo, ha continuado, es seguir desplegando una política para aumentar el patrimonio público natural del archipiélago, "como herramienta fundamental para asegurar su conservación a largo plazo".

"Esta estrategia permite consolidar un modelo basado en la gestión pública, el equilibrio entre conservación y uso público responsable, y el disfrute por parte de la ciudadanía de unos espacios naturales preservados", ha subrayado el conseller.

El paso de estos terrenos a manos públicas, ha remarcado, facilitará tareas científicas indispensables como los censos mensuales de aves acuáticas que lleva a cabo el personal del parque y permitirán crear nuevos itinerarios para que la población "pueda descubrir la riqueza ambiental de este espacio natural protegido".

Por su parte, la directora general Anna Torres ha señalado que la adquisición de estas dos fincas tiene como uno de los objetivos principales la ejecución del proyecto de rehabilitación de las compuertas y del muro de contención de la zona de Es Prat del Parque Natural.

Hasta ahora, la titularidad privada de estos terrenos, que se encuentran rodeados de dominio público, dificultaba el acceso y el mantenimiento de una infraestructura que es esencial para regular el caudal de la albufera.

"Con las nuevas compuertas, el parque podrá gestionar activamente el agua dulce que llega de los torrentes, creando un reservorio natural estratégico", ha explicado, agregando que controlar con precisión el nivel del agua evitará que se alcancen niveles de desecación peligrosos que pondrían en riesgo la supervivencia de especies clave, como la anguila o la lagartija balear, endémica del islote d'en Mel.

En este último caso, según Torres, es vital mantener la laguna inundada para evitar que el islote quede conectado a tierra firme, lo que permitiría la entrada de depredadores que amenazarían esta población única.

Además de la cantidad, el proyecto también mejorará la calidad del agua de manera natural. La restauración del muro de contención favorecerá el crecimiento de vegetación heliófila, plantas que absorben los nutrientes sobrantes, depurando el agua y manteniendo el equilibrio ecológico de forma totalmente sostenible.

"Una gestión hídrica estable es fundamental para la conservación de aves acuáticas protegidas y emblemáticas de Menorca como el carricerín real, una especie muy escasa y altamente sensible a cualquier alteración de su hábitat", ha afirmado la directora general.

Desde el Ejecutivo han recordado que esta actuación en Sa Boval Vella se suma a otras adquisiciones de espacios naturales protegidos que se han materializado durante esta legislatura, como Son Jaumell (Capdepera) y las zonas de Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta (Artà), en el Parque Natural de la Península de Llevant, y la finca rústica Sa Bastida, en Alaró, dentro del ámbito del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.