El Govern se compromete a seguir impulsando medidas de seguridad como el programa 'Fiestas Seguras' en Eivissa

Reunión de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Eivissa. - CAIB

EIVISSA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha comprometido a seguir impulsado medidas de seguridad como el programa 'Fiestas Seguras' en Eivissa.

Así lo ha trasladado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante su participación en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Eivissa, que ha tenido lugar este lunes.

La intención del Govern, ha afirmado, es impulsar aún más los proyectos que ya ejecuta en la ciudad en colaboración con el Consistorio y poner en marcha otros nuevos.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han trasladado "el éxito y la buena acogida" que tuvo el programa 'Fiestas Seguras' que se puso en práctica durante la pasada noche de Fin de Año.

Esta iniciativa, ha recordado la Conselleria en un comunicado, va dirigida a la protección de jóvenes y adolescentes e incluye talleres en centros educativos, formación al personal no profesional dispensador de alcohol, información a comercios, reparto de cartelería preventiva, formación policial y refuerzos de los dispositivos de seguridad.

En vista de su buena acogida, el Ayuntamiento y el Govern están valorando la posibilidad de aplicarlo a más jornadas y actos festivos durante el año.

Durante la Junta Local de Seguridad también se ha hablado del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) del municipio y se ha puesto en valor el esfuerzo del Govern en la simplificación administrativa para facilitar a las distintas administraciones la presentación de toda la documentación necesaria.

Aprovechando la reunión, desde el Govern se ha trasladado su intención de presentar y aprobar en breve el Programa de Bienestar Animal, una herramienta que servirá para ordenar esta materia, así como para dar apoyo y asesoramiento a las administraciones locales.