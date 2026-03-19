El Govern, los consells y la Felib analizan el impacto de la guerra a la expectativa de las medidas del Gobierno

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reúne con los consells insulares y ayuntamientos para analizar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio - CAIB

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, los consells insulares y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) se han reunido para analizar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, a la expectativa de las medidas que apruebe el Gobierno este viernes.

"Continuaremos trabajando de forma coordinada estos próximo días entre todas las instituciones para poder sacar este paquete de ayudas lo más pronto posible", ha subrayado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en declaraciones después del encuentro.

Galmés ha considerado que el primer paso en este sentido lo tiene que dar el Gobierno de España con el paquete de medidas que previsiblemente aprobará este viernes. "Estamos expectantes", ha afirmado.

Asimismo, ha sostenido que el objetivo de las instituciones de las Islas es aprobar medidas "con la máxima agilidad y rapidez a la hora de la tramitación" para que las ayudas "puedan llegar realmente a las personas, entidades, colectivos y empresas más necesitadas".

Por otro lado, el presidente insular ha acusado al PSIB de "hacer demagogia" por reclamar al Consell un escudo social para paliar los efectos de la guerra. Preguntado por la cuestión, ha considerado que los socialistas "hicieron electoralismo e intentaron obtener rentabilidad política".

"El Partido Socialista lo primero que tiene que hacer es sacar este paquete de medidas desde el Gobierno, que es donde gobierna y tiene capacidad para poder sacar ayudas", ha agregado.

De su lado, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, se ha mostrado "totalmente a la expectativa" de las medidas que tome el Ejecutivo central, subrayando que Baleares no puede tomar ninguna iniciativa sin conocer qué se aprobará en el Consejo de Ministros.

Las medidas que necesitan los ayuntamientos, ha dicho, son de flexibilización burocrática, una cuestión que en su mayoría no depende de la Comunidad Autónoma. "En función de lo que pase mañana, iremos hacia un lado o hacia otro", ha concluido.

Se trata del quinto encuentro con agentes sociales y sectores económicos, después de las reuniones con empresarios y sindicatos, con el sector del transporte, con las organizaciones profesionales agrarias y con representantes de los distribuidores, comercio e industria.

A la reunión han asistido, por parte del Govern, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Por parte de las instituciones insulares, se han conectado en línea el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.

También han asistido el conseller insular de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch, y se han conectado en línea el conseller insular de Presidencia, Gestión Económica y Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa; la consellera insular de Economía del Consell de Menorca, Maria Antònia Taltavull, y la directora insular de Presidencia del Consell de Menorca, María José Ramírez.

Por parte de los ayuntamientos, han acudido la coordinadora general de alcaldía del Ayuntamiento de Palma, Carmen Lliteras, y el coordinador general de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, Pep Lluís Cortès. Igualmente, se ha conectado en línea el regidor de Comercio del Ayuntamiento de Ibiza, Álex Minchiotti.

Las reuniones continúan este jueves con representantes del sector de la construcción y con las empresas navieras. El objetivo del Govern es desarrollar un amplio paquete de medidas coordinadas con todas las administraciones y consensuadas con los agentes sociales y económicos.